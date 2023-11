Trame di luce in Villa Reale: le immagini in anteprima

Abbiamo visitato in anteprima il festival di light art nei Giardini della Villa Reale

I giardini della Reggia di Monza trasformati dalla luce. Ha ufficialmente inaugurato il festival di light art Trame di Luce che fino al 7 gennaio sarà a Monza.

Opere di artisti internazionali tra sequenze luminose, scenografie splendenti e musica in uno degli angoli più suggestivi del parco con un percorso incantato che comincia dal faggio pendulo, vestito di lanterne e si snoda lungo i giardini e intorno al laghetto. Fuoco ancestrale, farfalle incantate e un portale di luce. Per vivere atmosfere da sogno e immergersi in luoghi da fiaba. E ammirare uno degli angoli più magici di Monza sotto un'altra luce.