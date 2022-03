I cori e gli applausi per i pompieri nel Lambro per recuperare un cellulare: le immagini

I telefonini per riprendere tutto poi gli applausi e i cori: "Il pompiere paura non ne ha". Sabato sera con "spettacolo" dal vivo in centro Monza dove i vigili del fuoco intervenuti per recuperare un cellulare caduto nel Lambro si sono ritrovati a essere "osservati" da decine e decine di passanti che si sono radunati sul ponte per guardare cosa stesse accadendo. E "l'emergenza", questa volta, era un cellulare.

Una squadra di pompieri dopo una chiamata con richiesta di intervento per uno smartphone caduto nel Lambro, all'altezza del Ponte dei Leoni, è intervenuta in centro. I vigili del fuoco sono scesi fino al letto del fiume e tra gli arbusti e l'acqua hanno recuperato il cellulare. A quel punto il "pubblico" si è scatenato, accogliendo la risalita dei pompieri con applausi e cori. In rete e sui social sono subito circolati diversi video dell'accaduto uno dei quali è stato pubblicato sulla pagina Instagram Intrashttenimonza.