Le coltellate in strada e l'omicidio: la testimonianza dei genitori della vittima

(Video Daniele Bennati/MonzaToday)

Le coltellate in strada, quasi sotto casa, e poi le sirene dell'ambulanza. A terra, senza vita, Cristian Sebastiano, 42 anni, ucciso domenica in tarda mattinata a Monza dopo essere stato raggiunto da alcune coltellate alla schiena e alla gola, vicino ai portici di un condominio popolare in via Fiume, a San Rocco, proprio a pochi metri dall'abitazione che dall'altra parte della strada condivideva con i genitori.

Sono stati proprio loro, davanti alle telecamere, a rivelare che con tutta probabilità si è trattato di un agguato e che in strada Cristian forse era stato attirato da qualcuno. Il 42enne risulta avere precedenti per droga. I carabinieri della compagnia di Monza sono al lavoro per rintracciare i responsabili dell'omicidio e far luce sul movente.