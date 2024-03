Tre fischi da un corno da caccia e poi il botto. Un boato fortissimo che ha accompagnato il crollo della torre del serbatoio pensile dell'acquedotto di Cogliate in pieno centro città.

La demolizione controllata con esplosivo, pianificata da BrianzAcque e dall’amministrazione comunale con il benestare della prefettura di Monza, ha previsto anche l'evacuazione di alcune famiglie. Le operazioni sono iniziate alle 9.44 e la vecchia torre, alta 20 metri e appoggiata su una struttura portante costituita da 6 pilastri in cemento armato, si è frantumata nella parte inferiore per poi cadere di lato su un cuscino di terra nella centralissima piazza Giovanni XXXIII°. Pochi istanti sono bastati per radere al suolo la struttura con più di ottant'anni e da tempo non più in uso e a cancellarla per sempre dallo skyline del piccolo comune delle Groane.