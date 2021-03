Ruspe in azione sulla Milano-Meda, demolito il ponte di Bovisio Masciago

Le ruspe in azione e il ponte che si sgretola manovra dopo manovra, svanendo dentro una nuvola di polvere e detriti. Si è conclusa con successo la demolizione del manufatto numero 10 in via Maestri del Lavoro a Bovisio Masciago. Il ponte sulla Milano-Meda è stato smantellato nella notte nell'ambito di un intervento programmato relativo alle manutenzioni del programma "Ponti Sicuri" della provincia di Monza e Brianza.

La ditta incaricata da Cal - la societa' che ha preso in consegna il ponte - ha concluso la demolizione delle campate e della pila centrale durante la nottata di domenica 28 marzo e sono in corso le operaizoni di rimozione dei detriti. Il tratto tra Bovisio Masciago e Binzago, informano dalla provincia, resterà chiuso fino alla conclusione delle operazioni.

Le demolizione del ponte: il programma

Terminato l’abbattimento in notturna, nella mattinata di domenica si procederà alla rimozione dei detriti, all’asportazione del letto in sabbia e dei teli in geo-tessuto, alla smobilitazione delle recinzioni di cantiere e alla pulizia delle carreggiate ascendente e discendente della SP ex SS n. 35, in modo da assicurare la riapertura al traffico della strada entro massimo le ore 05:00 di lunedì 29/03/2021.

Da lunedì 29/03/2021, per circa altri 10 gg, si procederà all’ulteriore frantumazione dei blocchi di macerie accatastati nel terreno adiacente al campo base di via Maestri del Lavoro, al conferimento dei resti a discarica autorizzata ed alla pulizia dell’area. Inoltre, alla sommità delle due spalle poste ai due imbocchi al ponte su via Maestri del Lavoro, non oggetto di abbattimento, verranno installate recinzioni e cancelli metallici, per assicurare protezione contro la caduta dall’alto e la sicurezza del traffico sottostante.