Il video della Ferrari a 250 all'ora verso la Valassina: "Assurdo e pericoloso"

Una Ferrari a 250 all'ora a Monza. Ma non in Autodromo, non in pista. E non durante una gara. A ridosso del capoluogo brianzolo, lungo il rettilineo che da Cinisello Balsamo conduce all'imbocco della Valassina e appunto a Monza.

Il video è apparso sui social. Nelle immagini si vede un'auto di grossa cilindrata che sfreccia lungo il tratto con il tachimetro che sale fino a sfiorare i 250 chilometri orari. Una manciata di secondi in cui il bolide corre pericolosamente lungo il rettilineo passando accanto ad altre vetture in transito.

"E' veramente pericoloso e da incoscenti" commenta un lettore che ha segnalato il video alla nostra redazione. "Certe cose non dovrebbero succedere". Le segnalazioni relative a manovre azzardate o condotte di guida pericolosa purtroppo, spiegano dal comando di polizia stradale di Monza e Brianza, sulle strade brianzole sono frequenti.