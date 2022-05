La festa in centro per il Monza in serie A

Folla in centro per i festeggiamenti per la promozione dell'Ac Monza che il prossimo anno giocherà nella massima serie. Il bus con a bordo i giocatori ha fatto tappa in diversi punti della città accolto da migliaia di tifosi

Una festa unica per un risultato che ha fatto la storia. E una città intera che ha abbracciato la sua squadra con migliaia di tifosi biancorossi che martedì pomeriggio hanno accolto per le vie del centro l'autobus dell'Ac Monza con a bordo la squadra. Sono iniziati dalle vie del centro di Monza il 31 maggio i festeggiamenti per la promozione in serie A del club che, domenica sera, con la vittoria sul Pisa nella finale dei playoff del campionato di serie B, ha trasformato un sogno in realtà.

In città per rendere omaggio alla squadra la Villa Reale si è illuminata con i colori di Monza che svetteranno in fondo a viale Cesare Battisti per tutta la settimana. Dalla Parlera, affacciata sullo storico Arengario in Piazza Roma, è stato srotolato un grande stendardo con la scritta Monza in A. E sotto qui martedì pomeriggio è passato l'autobus biancorosso accolto da una folla festante con cori, bandiere e un tribudio di entusiasmo.

La sfilata in centro e la festa allo stadio

Il pullman dell'Ac Monza inizierà la passerella da via Lecco per poi arrivare e sfilare al Ponte dei Leoni, all’Arengario e in piiazza Trento e Trieste. Poi appuntamento all'U-Power Stadium dove si svolgerà la cerimonia di premiazione della Lega B. Ad arricchire la serata ci penserà la Radio Partner del Club Radio 105, con un ricco programma di intrattenimento. E' stato organizzato dal comune un piano viabilistico con numerosi divieti di passaggio (anche pedonale) e di sosta fin dalle 16.30.