Folla in centro a Monza, code per lo shopping e assembramenti

Folla in centro a Monza domenica pomeriggio. In tantissimi nella prima giornata in "zona gialla" hanno scelto di uscire di casa - e in alcuni casi anche dai confini del proprio comune - per fare due passi nel cuore del capoluogo brianzolo oppure per dedicarsi allo shopping natalizio vista la chiusura dei negozi nei centri commerciali nel weekend.

Il risultato è stato una folla di persone, con code fuori dai negozi e bar pieni. Le immagini degli "assembramenti" monzesi per lo shopping di Natale hanno subito fatto il giro dei social suscitando grandi polemiche.

Immagini Daniele Bennati/MonzaToday