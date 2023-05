La fontana monzese che fa fatica a zampillare (anche dopo l'intervento dei tecnici)

La fontana di San Rocco fa fatica a zampillare. Un problema che, ormai, prosegue da tempo così che Emilio Dilda, storico residente molto attento alle problematiche del rione, ha segnalato l'inconveniente. Gli uffici comumali, accolta la segnalazione, hanno poi inviato i tecnici ma i lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte.

Nel video che Dilda ha inviato alla redazione di MonzaToday si vede infatti che l'acqua non esce da tutti i fori. "Si è creato attorno un gran pantano - prosegue -. Alcuni zampillii sono molto forti, le canaline non sono state pulite. Ben vengano gli interventi dopo le segnalazioni di cittadini, ma è necessario effettuare interventi corretti e soprattutto è necessario il controllo da parte di un referente. Non è ammissibile che la periferia venga dimenticata e lasciata in questo stato. Anche in queste piccole cose".

Il monzese non si arrende e continua a segnalare tutto ciò che non va nella speranza di un rilancio e di una riqualificazione del quartiere di San Rocco. "Il rione soffre sotto diversi punti di vista - conclude -. Per esempio la viabilità di attraversamento è sempre più pesante, ma non sappiamo i valori inquinanti presenti nell'aria visto che la proposta più volte avanzata di posizionare una centralina di rilevazione in via Montesanto è stata sempre bocciata. I negozi di vicinato stanno chiudendo i battenti, è rimasto solo uno sportello bancario e la Posta, servizio fondamentale in un quartiere altamente popolato anche da molte persone anziane, è difficilmente raggiungibile a piedi. Ho spesso chiesto di spostarla al Centro civico ma la mia idea è stata ancora una volta bocciata. E quella piazzetta della fontana, quell'agorà di cui tanto si è parlato, fa acqua da tutte le parti".