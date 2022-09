Le pennellate d'Italia sulla pista del Gran Premio dei record

Lo spettacolo unico delle Frecce Tricolori in autodromo a Monza, con il sorvolo sopra la pista subito dopo l'inno di Mameli intonato dal tenore Andrea Bocelli.

Lo spettacolo dei velivoli dell'Aeronautica Militare insieme a un airbus ITA Airways è stato visto nel circuito da centinaia di migliaia di tifosi che hanno affollato le tribune sold out per la gara di Formula Uno e in città e nell'hinterland dai tanti cittadini che si sono fermati e hanno alzato gli occhi al cielo per assistere al tradizionale sorvolo.