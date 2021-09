Le Frecce Tricolori in volo sopra Monza: il video

Non è Gran Premio di Monza senza Frecce Tricolori. E anche domenica 12 settembre prima del via sulla griglia di partenza dell'Autodromo dopo le note dell'inno di Mameli intonato dalla banda della Guardia di Finanza nel cielo di Monza i velivoli dell'Aeronautica Militare hanno disegnato con le loro acrobazie il Tricolore.

VIDEO | Le Frecce Tricolori nel Parco di Monza

Da dove partono le Frecce Tricolori prima di arriva a Monza?

Le Frecce Tricolore che sorvolano la griglia di partenza del Gp di Monza partono dall'aeroporto militare di Ghedi nel Bresciano. Da là impiegano pochi minuti - circa 5 - per arrivare in un punto a Sud del circuito, tra il Milanese e il Monzese, a circa 8 chilometri dall'autodromo. Da là iniziano le manovre d'avvicinamento fino ad arrivare sulla pista sulla quale solitamente si fanno due passaggi. Il tutto a una velocità che oscilla tra i 450 km/h e i 700 km/h, per lasciare tutti a bocca aperta.

Si tratta di un appuntamento tradizionale per l’Aeronautica Militare e un atteso appuntamento nel calendario delle Frecce Tricolori che il prossimo 18 e 19 settembre celebreranno presso la base aerea di Rivolto, sede storica della Pattuglia Acrobatica Nazionale, il loro 60° anniversario. Velocità, innovazione, tecnologia, motori e spirito di squadra accomunano da sempre i reparti di Volo dell’Aeronautica Militare e le scuderie della Formula Uno.