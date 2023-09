Le Frecce tricolori hanno incantato Milano. Il video

Lunedì 11 settembre 2023 le Frecce tricolori hanno incantato i milanesi per circa 10 minuti, con le acrobazie in volo. La pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare ha sorvolato il cielo di Milano a partire dalle 10.45 circa, soprattutto nella zona di Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia, sedi dell'istituzione regionale, ma il loro volo è stato visibile anche da vari altri quartieri della città, compresa la zona Duomo.

L'occasione era la celebrazione dei 100 anni di vita dell'Aeronautica militare come corpo autonomo delle forze armate (gli altri sono l'esercito, la marina e i carabinieri).

"Quella di lunedì mattina - si legge in un comunicato di regione Lombardia - sarà solo la prima di una lunga serie di iniziative che si inseriscono all'interno delle celebrazioni per il centenario dell'Aeronautica militare". Proprio nello spazio eventi di grattacielo Pirelli dal 13 al 29 ottobre sarà visitabile la mostra itinerante "La storia, le capacità e le tradizioni dell'Aeronautica militare nei suoi primi 100 anni".

Lo spettacolo "rappresenta un ulteriore riconoscimento che l’Aeronautica militare vuole tributare a un territorio e, soprattutto, a una comunità cui è storicamente e fortemente legata - ha spiegato il Colonnello Maurizio Daniele, capo ufficio affari generali del comando 1a regione aerea Milano -. Si tratta di un’altra occasione per celebrare il nostro centenario insieme ai cittadini e far conoscere una forza armata dinamica, utile al paese e con forte propensione all’innovazione tecnologica nonché per esprimere gli ideali che sono nostro il nostro faro guida nelle quotidiane attività svolte al servizio della collettività e delle istituzioni".