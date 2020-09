Le Frecce Tricolori a Monza

Il verde, il bianco e il rosso che colorano il cielo sopra Monza disegnando il Tricolore più lungo del mondo. Lo spettacolo delle Frecce Tricolori in occasione del 91esimo Gran Premio d'Italia ha incantato il capoluogo brianzolo.

Domenica 6 settembre appena prima dell'inizio della gara i velivoli MB‐339PAN delle Frecce Tricolori hanno sorvolato la griglia di partenza dell'autodromo, regelando uno splendido e colorato spettacolo per “portare un messaggio di speranza, in un particolare momento storico durante il quale è necessario un forte impegno da parte di tutti per assicurare una graduale ripresa verso la normalità delle attività sociali, lavorative ed economiche”.

Immagini Riccardo Lazzati