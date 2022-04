Incendi in strada e raid militari: ecco i colpi della banda da un milione di euro

I furgoni usati come ariete, i magazzini svaligiati in pochi istanti e gli incendi per coprirsi la fuga. Eccole le immagini dei colpi di cui è accusata la banda di nove uomini, tutti cittadini romeni, ritenuti parte di un gruppo specializzato in furti di capi di abbigliamento e prodotti di marca.

I fari dei militari sui banditi - a cui viene contesta l'accusa di associazione per delinquere - si sono accesi a novembre scorso, quando avrebbero razziato il capannone della ditta "Ma.Bi" di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, portando via merce per 352mila euro. I nove avevano fatto accesso nel deposito dell'azienda - che effettua il "controllo qualità" per conto di un noto marchio della moda - sfondando i cancelli usando un camion come ariete per poi fuggire con il bottino.

Stando a quanto accertato dai militari con attività tecniche e ambientali, i nove sarebbero responsabili di almeno undici colpi avvenuti in soli tre mesi in tutto il Nord Italia: raid che avrebbero fruttato un bottino di almeno un milione di euro. Sempre identico il modus operandi usato dal gruppo: l'arrivo sul posto con macchine rubate - 75 i furti d'auto di cui sono accusati -, l'ingresso nei caveau utilizzando le vetture come ariete, i colpi rapidissimi e poi gli incendi di copertoni sistemati sulle principali vie d'accesso ai magazzini svaligiati per impedire l'arrivo immediato delle forze dell'ordine.