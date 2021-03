Furti per 25mila euro nelle case del centro di Roma, due arresti a Desio

Ha toccato anche la Brianza l'inchiesta "Open Door" coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma a cura dei carabinieri della compagnia di Roma Centro. L'indagine, avviata lo scorso luglio, ha portato all'esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di due uomini e due donne per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione e ricettazione. E due di questi - una ragazza di 25 anni e un giovane di 23 - sono stato fermati e arrestati proprio in Brianza, a Desio.

Gioielli, borse di lusso e cassaforti da smurare. A entrare in azione - secondo quanto ricostruito dall'indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro grazie ai filmati di videosorveglianza degli impianti dei complessi svaligiati - erano soprattutto donne di etnia rom. Grazie ad arnesi da scasso e con la copertura degli uomini appartenenti alle famiglie - che le andavano a recuperare con auto intestate a prestanome dopo il colpo - sarebbero riuscite a svaligiare diverse abitazioni.

Erano infatti le donne, di giovane età e ben vestite, ad introdursi all’interno delle abitazioni prese di mira, depredandole di ogni sorta di monili o preziosi, ma anche di borse griffate e altri generi di valore. Talvolta, scovata la cassaforte all’interno dell’abitazione, non esitavano a contattare gli uomini del gruppo, che intervenivano in supporto per cercare di smurarle. La merce, soprattutto per quanto riguarda orologi e monili, venivano poi rivenduti mediante i canali di ricettazione interni al gruppo stesso, ed in particolare mediante un uomo – pregiudicato - di etnia rom, ma di nazionalità macedone, con base logistica nel quartiere di Centocelle.

Due dei destinatari dell’ordinanza - una ragazza di 25 anni e un giovane di 23 - sono stati rintracciati a Desio, grazie alla collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Desio e del Nucleo Investigativo di Monza. I due ragazzi - che probabilmente facevano la spola tra la Brianza e la Capitale - sono stati fermati all'intyerno di un'abitazione nel comune brianzolo che è risultata di proprietà. Questa volta la porta che si è aperta per loro è stata quella del carcere di Monza.