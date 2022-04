Incendio a Meda, fiamme e colonna di fumo nero

Fiamme a Meda. Nel pomeriggio di martedì 12 aprile un incendio ha distrutto un capanno all'interno di una proprietà in via Marco Polo.

L'allarme è scattato intorno alle 17.15 quando si è alzata una colonna di fumo grigio che è stata notata in tutto il quartiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri di Meda: le fiamme sono state spente e l'area è stata messa in sicurezza.

Il rogo ha distrutto una casetta in legno con all'interno attrezzi da giardino, mobili e vestiti. Non si sono registrati feriti. Indagini in corso per far luce sulle cause del rogo.