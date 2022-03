Otto auto in fiamme: i vetri delle vetture esplodono come petardi (Video)

Nei filmati caricati in rete dai testimoni oculari, ecco l'impressionante rogo che ha distrutto numerose automobili nel parcheggio della stazione del comune milanese

Fiamme ed esplosioni davanti alla stazione di Melzo, in provincia di Milano, dove nella mattinata di lunedì 21 marzo alcune auto sono state divorate da un incendio divampato nel parcheggio dello scalo ferroviario.

Almeno otto le vetture coinvolte nel rogo, come testimoniano numerosi video postati in rete da alcuni passanti. Nei filmati, sono chiaramente udibili le impressionanti esplosioni causate dai vetri delle automobili scoppiati a causa del calore. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.