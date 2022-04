Un incendio divora capannone a Brugherio

Grosso incendio nella serata di sabato 2 aprile all'interno di un capannone in via Della Vittoria, al confine con Monza. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 quando un muro di fuoco ha avvolto la struttura che si trova all'interno di un complesso aziendale, nel centro abitato. E alle otto di domenica mattina le squadre dei pompieri erano ancora al lavoro per le operazioni di messa in sicurezza e per spegnere gli utlimi focolai.

A essere divorato dal fuoco è stato il capannone di un'azienda, la Vera Plast, che si occupa di casalinghi e articoli per la casa. Il muro di fiamme ha avvolto la struttura in pochi attimi e dall'azienda si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile nel buio a chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza con nove squadre di soccorso: tre autopompe, tre autobotti, un'autoscala e due moduli di supporto. Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato due ambulanze e un'automedica in via precauzionale. In via Della Vittoria sono stati al lavoro anche i carabinieri della compagnia di Monza che ora indagano sull'episodio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi relativa all'origine delle fiamme e sono stati avviati gli accertamenti per far luce sulle cause del rogo.