In fiamme un deposito di libri e riviste a Giussano

Incendio in un deposito di giornali, riviste e gadget a Giussano, in Brianza. Intorno alle due in via Tofane è scattato l'allarme per un rogo che ha avvolto il capannone dell'azienda.

Incendio in un deposito a Giussano

Le fiamme hanno divorato una porzione di circa mille metri quadrati di superficie, una facciata laterale dell'edificio e del materiale cartaceo ancora in corso di quantificazione. Sul posto il comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza è intervenuto con una decina di mezzi: cinque autopompe, quattro autobotti e una autoscala. Oltre otto ore di lavoro per i pompieri che nella mattinata di venerdì sono ancora impegnati con le ultime operazioni di spegnimento.