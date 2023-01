Maxi incendio a Lissone: decine di mezzi dei pompieri per spegnere le fiamme

I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta. Dalle prime ore del pomeriggio di oggi, martedì 10 gennaio, i pompieri di Monza e Brianza, aiutati dai colleghi di Milano, stanno cercando di spegnere il grande rogo che è divampato in un'officina di Lissone.

Al civico 8 di via Canova poco dopo le 15 è scoppiato un grande incendio. Nell'officina meccanica e di sostituzione gomme sono divampate le fiamme. Una grossa colonna di fumo ha subito invaso il cielo di Lissone, spostandosi poi verso Monza dove molti cittadini hanno segnalato la presenza di fumo e odore acre.

Sul posto - come si vede nel video realizzato da Erika Terruzzi - sono al lavoro le squadre dei pompieri con le autopompe di Desio, Monza, Seregno e Lissone; le autobotti dal distaccamento di Carate Brianza e Bovisio Masciago e una in supporto dal comando di Milano; l'autoscala e il modulo di supporto della centrale di Monza. Richiesto anche il carro schiuma al comando di Milano e al distaccamento di Lazzate. Sul posto per le valutazioni del caso il funzionario dei vigili del fuoco del comando di Monza e i carabinieri di Lissone.

Sul posto anche l'ambulanza per soccorrere due uomini di 46 e di 47 anni che, fortunatamente, non hanno riportato ferite.