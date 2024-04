Le immagini dell'incendio riprese all'interno del locale dove due persone sono state soccorse su un balcone e accompagnate in ospedale in codice giallo

Incendio nel ristorante Macellerie Monzesi nella serata di martedì 23 aprile, nel capoluogo brianzolo. All'improvviso il locale si è riempito di fumo in seguito a un rogo che sembra aver interessato il locale cucina. E i clienti in sala si sono riservati in strada.

L'allarme è scattato alle 21.12 e in via Lecco sono arrivati i vigili del fuoco con cinque mezzi di emergenza tra autobotte, autoscala, autopompa e carro soccorso da Monza, Lissone e Desio e i soccorsi del 118 con un'ambulanza. Al momento dell'incendio il ristorante era aperto e in sala c'erano dei clienti che all'arrivo delle squadre di soccorso erano già state fatte allontanare.

Due persone - un 41enne e una donna di 77 anni - si erano rifugiate su un balcone e a causa della presenza di troppo fumo nei locali erano rimaste bloccate. I due sono stati recuperati con l'ausilio di una autoscala ed evacuati. Il personale sanitario li ha poi trasferiti in ospedale in codice giallo.

Per consentire l'intervento dei soccorsi martedì sera un tratto di strada è rimasto a lungo chiuso. "Eravamo proprio lì, grazie al cielo ci siamo presi solo un grande spavento" hanno commentato alcuni clienti al termine della serata. Al momento sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dell'incendio.