Paura in un condominio: fuoco e fiamme da un appartamento

Fumo e fiamme dalla finestra: scatta l'allarme in una palazzina di Monza in via Bramante da Urbino. Grande paura nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 10 ottobre, in un condominio nel quartiere di San Donato.

Dalla finestra di un appartamento, come si vede nel video realizzato da Daniele Bennati, sono uscite improvvisamente fuoco e un'alta nube di fumo.

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, gli agenti della Questura e quelli della polizia locale di Monza. Dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza sono state inviate le ambulanze ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi. Due persone sono state trasferite in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sei i mezzi dei vigili del fuoco giunti sul domare le fiamme: squadre da Monza, Lissone e Seregno. I vigili del fuoco hanno anche salvato il gattino che si trovava nell'appartamento dove è divampato l'incendio.

Dalle prime informazioni raccolte, sembrerebbe infatti che nella casa non ci fossero persone, ma solo il gatto.

Sull'origine del rogo stanno indagando gli inquirenti.