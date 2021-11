Incendio in un negozio a Monza, pompieri al lavoro in viale Sicilia

Incendio a Monza all'interno di un negozio in viale Sicilia. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17.30 dopo che all'interno di un'attività commerciale, al secondo piano della struttura, erano divampate alcune fiamme per cause in corso di accertamento.

In viale Sicilia sono stati al lavoro le squadre con un'autopompa, autoscala e carro soccorso del comando provinciale di Monza e una autopompa del distaccamento di Desio. Dopo aver spento il rogo e messo in sicurezza l'area i pompieri si sono occupati di liberare i locali dal fumo, con una apposita attrezzatura.