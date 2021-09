Incidente all'incrocio ad Arcore, soccorsi sei ragazzi

Sei ragazzi coinvolti e uno schianto tra due autovetture all'incrocio. Incidente stradale nella serata di martedì 21 settembre in Brianza, ad Arcore. All'altezza di via Gilera - pera causa ancora in corso di accertamento - due vetture si sono scontrate. Nel sinistro sono rimasti coinvolti diversi giovanissimi - ragazi e ragazze tra i 17 ei 21 anni - che sono stati soccorsi dal personale del 118.

Incidente ad Arcore, schianto all'incrocio