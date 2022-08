Si filma in auto in Valassina: il video dell'incidente in diretta

Le immagini sono finite in rete. La corsa della vettura nel tunnel poi il botto

Una corsa a velocità sostenuta a zig zag tra le auto nel tunnel dell'imbocco della Valassina e poi l'incidente ripreso in diretta. E' diventato virale un video girato all'interno dell'abitacolo di una vettura alle porte di Monza, all'imbocco della SS36 a Cinisello Balsamo in direzione Lecco.

Le immagini sono state postate e inviate tramite una piattaforma di messaggistica da Welcome to Favelas. La vetture procederebbe da Cinisello Balsamo in direzione di Monza poi lo schianto appena dopo aver imboccato la Statale 36.