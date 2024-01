A dare il via agli interventi di messa in sicurezza, a partire dalla fresatura dell'asfalto della pista, lunedì mattina è stato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini

Sono iniziati lunedì 8 gennaio, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, i lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione dell'autodromo di Monza.

Tre sottopassi cambieranno aspetto, con percorsi differenziati per il traffico pedonale e veicolare, un quarto sottopassaggio sarà realizzato ex novo con lavori di ammodernamento che coinvolgeranno anche l'asfaltatura della pista e le opere. Centoquaranta giorni di cantiere e un investimento da 21 milioni di euro per presentare, venerdì 30 agosto 2024, in occasione della 95esima edizione del “Pirelli Formula 1 Gran Premio d’Italia”, a piloti, team, addetti ai lavori, media, tifosi e appassionati un autodromo completamente rinnovato. Più moderno, più sicuro, più tecnologico.

Il restyling che renderà “Il Tempio della velocità” più performante, sicuro, confortevole, sostenibile è stato ufficialmente presentato nella mattinata di lunedì e per l'occasione sono state messe in moto le fresatrici che hanno iniziato le lavorazioni sulla pista del circuito più antico del mondo.