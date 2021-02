L'inseguimento da Cesano al centro di Saronno e l'arresto tra i passanti (e gli applausi)

Un inseguimento da Cesano Maderno fino a Saronno, con un'auto che piomba in centro, tra le vie pedonali affollate e poco dopo le sirene dei carabinieri e i lampeggianti. Non è la scena di un film d'azione ma quanto ripreso dalle immagini di videosorveglianza sabato sera quando i militari della compagnia di Desio hanno arrestato due persone per resistenza a pubblico ufficiale al termine di un movimentato inseguimento.

La fuga dal posto di blocco e l'inseguimento per 10 chilometri

Tutto è iniziato a Cesano Maderno dove la vettura non si è fermata a un posto di blocco dei carabinieri. All'alt l'Alfa anzichè arrestare la corsa ha proseguito dritta, premendo sull'acceleratore. E così è scattato l'inseguimento. La corsa è proseguita per diversi chilometri, una decina in tutto, dal comune brianzolo fino a Saronno. Proprio qui, tra le vie affollate del centro, l'auto si è schiantata contro delle rastrelliere per biciclette e i fuggitivi poi hanno abbandonato il mezzo, proseguendo la corsa a piedi.

L'arresto e gli applausi dei cittadini

L'inseguimento si è svolto sotto gli occhi dei passanti, increduli per quanto stesse accadendo. E alle fine due uomini sono stati fermati e arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Una terza persona - al momento non identificata - che era a bordo dell'auto invece è riuscita a fuggire. La pattuglia dell'Arma mentre si allontanava dal centro di Saronno, dove poco prima i tre avevano seminato il panico, è stata accompagnata da un lungo applauso.

Le immagini dell'inseguimento e dell'arresto registrate dai cittadini con i propri smartphone si sono moltiplicate sui social in poco tempo e le riprese hanno aiutato gli uomini dell’Arma a ricostruire l’intera dinamica dei fatti. Le indagini ora proseguono per identificare il terzo uomo presente a bordo dell’autovettura.