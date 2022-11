Il furgone con 30mila euro di bici rubate in fuga da Monza a Oreno: inseguimento e arresto

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato dopo aver tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri a Monza ed essere stato sorpreso con un carico di bici rubate. Il 28enne, bloccato a Oreno, frazione di Vimercate, è finito in manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e riciclaggio.

I carabinieri si sono accorti di quel furgone che procedeva con una andatura sospetta a Monza. Manovre insolite che hanno fatto focalizzare l'attenzione dei militari sul mezzo. Il furgone però, anziché fermarsi all'alt, ha proseguito iniziando una fuga pericolosa sfrecciando tra le auto in transito per quasi dieci chilometri: da Monza a Vimercate. Durante la corsa il furgone - risultato poi rubato e con targhe a loro volta trafugate da veicoli per non renderlo riconoscibile - ha tentato più volte di speronare la gazzella dell'Arma. A bordo del mezzo c'erano due persone che, arrivate a Oreno, hanno cercato di scappare a piedi. I carabinieri sono riusciti a bloccare il conducente mentre l'altro è riuscito ad allontanarsi, facendo perdere le proprie tracce.

A bordo del furgone è spuntato un carico di biciclette. Velocipedi elettrici, rubati qualche giorno prima da un negozio a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza per un valore di trentamila euro. Anche il camioncino era provento di un furto consumato nel mese scorso. Così come le due targhe apposte per non renderlo riconoscibile. L'uomo, di origini ucraine, è finito quindi in carcere. Le biciclette sono tornate nelle mani del proprietario che ha voluto ringraziare pubblicamente attraverso i social i carabinieri per l'attività.