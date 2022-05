Il folle inseguimento (contromano) per le strade della città ripreso in diretta

L'auto che fugge all'alt e anzichè fermarsi per un controllo stradale, scappa. A tutta velocità per le vie della città, con tratti contromano. Le immagini dell'inseguimento sono state riprese in diretta da una camera installata a bordo di una pattuglia della polizia locale di Pioltello, nel Milanese. Gli agenti nel pomeriggio di giovedì 12 maggio hanno bloccato la fuga di un'auto che non si era fermata all'alt. Nei guai è finito un 30enne messicano, irregolare in Italia e senza precedenti.

L'inseguimento

Tutto è iniziato nel pomeriggio in via Mozart. Quando la vettura è fuggita via, gli operatori - come mostrano le immagini - sono saliti a bordo del mezzo e si sono lanciati all'inseguimento.

La corsa si è conclusa dopo pochi minuti in via Roma, centro storico della cittadina. L'uomo è stato denunciato dalla locale, guidata dal comandante Mimmo Paolini, per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e in stato di alterazione: prima di mettersi al volante, come risultato da un test, aveva assunto della cannabis.