Folle inseguimento sulle strade della Brianza: le immagini dall'auto della polizia

Inseguimento nella notte in Brianza. Durante un servizio di controllo notturno nei comuni del Vimercatese controllati dagli agenti della Polizia Locale Brianza Est tra venerdì e sabato è stata intercettata una Fiat Cinquecento che ha effettuato un serie di pericolose manovre e non si è fermata all'alt. A quel punto è scattato l'inseguimento, durato alcuni chilometri, al termine del quale, il personale del comando ha fermato il conducente a cui è stata ritirata la patente di guida.

Nell'ambito dell'attività risultano un centinaio i veicoli fermati e controllati con diverse sanzioni elevate. "Una notte sulle strade per garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare di quanti sono rispettosi delle regole e si aspettano che vengano represso i comportamenti scorretti. Un altro pezzo del nostro lavoro che svolgiamo per la sicurezza, non solo stradale, di tutti" hanno fatto sapere dal comando.