Un innesco, forse una scintilla dovuta alla movimentazione di particelle chimiche che hanno causato una reazione poi l'esplosione con le fiamme che hanno investito in pieno il giovane, senza lasciargli scampo. Dal capannone che sorge nella zona industriale tra Brugherio e Agrate Brianza e che conta una ventina di dipendenti si è alzata una colonna di fumo grigio ed è partita una chiamata di emergenza che ha fatto accorrere, in pochi istanti, in via Aristotele, i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza con diverse squadre insieme ai mezzi di emergenza del 118 in codice rosso e ai carabinieri della compagnia di Monza.

Incendio con esplosione martedì mattina nel reparto di miscelazione solventi e resine della Mega Wilcknes, azienda attiva nella produzione di vernici in via Aristotele, a Brugherio. Nell'incidente su cui sono in corso le indagini è morto un operaio di 25 anni.