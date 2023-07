Alberi e e tetti caduti nei giardinetti, piante sulle strade: il drammatico risveglio di Cederna

Il risveglio è stato drammatico. Una passeggiata tra le vie di Cederna e di Cantalupo che sembrano un campo di guerra. Tegole nei giardini, lamiere ovunque, alberi caduti in mezzo alla strada o direttamente sulle auto. I giardinetti pubblici, da sempre luogo di ritrovo nel quartiere di anziani e famiglie, trasformati in “depositi” di detriti ed alberi abbattuti.

Sono impressionanti le immagini che ha inviato alla redazione di MonzaToday una lettrice che nella mattinata di martedì 25 luglio ha effettuato un sopralluogo nel rione. I luoghi di aggregazione distrutti: chiuso il giardinetto (e l’attigua bocciofola nell’are averde di via Borsa), un grande albero finito anche accanto al Centro diurno disabili di via Gallarana, la via Correggio, anche questa volta, è stata pesantemente colpita con alberi finiti in mezzo alla strada.

In via Correggio – ieri sera – un grande albero è caduto su un’auto su cui viaggiava una famiglia monzese: padre, madre e figlia. Ad accorgersi di quanto era successo sono stati alcuni passanti che hanno dato l'allarme e chiesto l'intervento dei soccorsi. In via Correggio sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso il grosso tronco che ha sfondato e deformato l'abitacolo del veicolo. Secondo quanto ricostruito, la mamma e la figlia sono state riaccompagnate a casa, nella loro abitazione nel quartiere Libertà, mentre il padre è stato accompagnato al pronto soccorso a causa di una ferita alla testa