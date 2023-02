La droga nascosta dentro le siepi e lo spaccio sulle panchine

Le telecamere hanno ripreso tutto. Un'attività svolta alla luce del sole con gli 'addetti' che nascondevano le dosi tra le siepi e i pusher che ricevevano i clienti comodamente seduti sulle panchine. Poi un'organizzata squadra di 'vedette' che controllavano l'area e avvisavano non appena intravedevano le forze dell'ordine.

Così era organizzato il 'supermarket' dello spaccio' che da tempo aveva trasformato i giardinetti di via Artigianelli e di piazza Diaz in un punto di riferimento per i tossicodipendenti che dovevano acquistare la droga. Un’organizzazione condotta da un sodalizio marocchino-nigeriano, molti dei quali richiedenti asilo, che avrebbero impiantato nel centro città una fiorente attività di spaccio. Una banda ben organizzata e strutturata che questa mattina è stata smantellata dagli agenti della questura di Monza.

I poliziotti dall'alba di oggi, giovedì 16 febbraio, sono impegnati nell'esecuzione di 13 misure cautelari di cui 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 5 divieti di dimora nel comune di Monza, provvedimenti disposti dal gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, oltre a perquisizioni e sequestri. Sono 17 gli indagati, dei quali 8 destinatari di misura cautelare in carcere e 5 della misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del comune di Monza. Il procedimento si trova in fase di indagine preliminare e le responsabilità penali verranno accertate all’esito del giudizio. Sono 12 cittadini originari della Nigeria, quasi tutti richiedenti l’asilo politico e 5 del Marocco irregolari sul territorio nazionale che quotidianamente, partendo dai loro domicili di Monza, Camparada, Concorezzo, Lissone, Villasanta, Biassono, Desio, Cinisello Balsamo, Ballabio, Novara e Sondrio, si radunavano per spacciare nel giardino pubblico di via Artigianelli.

Le immagini delle telecamere posizionate dai poliziotti hanno ripreso la fiorente attività che da tempo veniva denunciata dai residenti. La banda si era 'insediata' nei giardinetti. Dalla ricostruzione fornita dagli inquirenti un gruppo di uomini di origine nigeriana si sarebbe dedicato alla cessione quotidiana di hashish che veniva acquistata da uomini di origine marocchina, alcuni del quali pare fossero impegnati anche nello spaccio di cocaina. "A dimostrazione della stretta collaborazione delle varie persone dedite allo spaccio al dettaglio - riferisce la nota ufficiale della questura - numerosissime sono state le cessioni contestate allorché uno spacciatore cede stupefacente ad un altro che prende il denaro dal 'cliente'; oppure un altro indagato occulta e nasconde lo stupefacente tra le siepi o sotto la panchina per conto di un suo complice o ancora, uno spacciatore consegna ad altro spacciatore al momento sprovvisto di droga una dose da cedere al suo cliente". Nel frattempo l'attività di controllo delle polizia di Stato non si è mai interrotta con agenti in divisa che hanno controllato decine e decine di clienti che, all’uscita del giardino pubblico sono stati trovati in possesso di droga appena acquistata, oppure è stata sequestrata a carico di ignoti all’interno del parchetto la droga che in precedenza era stata nascosta.