Perdersi tra le piante alte oltre 3 metri: in Brianza arriva il mega labirinto di mais

15mila mq di labirinto tra cunicoli e stradine dove trovare l'uscita non sarà così semplice. L'iniziativa e il grande evento in preparazione per Halloween

Stradine, vicoli ciechi e cunicoli tra le piante di mais alte oltre tre metri. Un dedalo verde in cui perdersi e ritrovarsi. In Brianza arriva il grande labirinto di mais realizzato dall'Azienda Agricola La Foppa, a Oreno di Vimercate. L'apertura - condizioni meteo permettendo - è prevista per la giornata di domenica 24 settembre a partire dalle 15 (fino alle 18). "Sarà un test" ha spiegato a MonzaToday il titolare dell'azienda Giuliano Fumagalli, 58 anni. "Abbiamo preparato il labirinto in primavera, l'ho disegnato io. Se si sbaglia a scegliere le stradine, si sta dentro un'ora" scherza. "E' fatto di cunicoli e piccole scorciatoie, c'è solo una strada che porta all'uscita".

Un'iniziativa che ha preso forma e che in vista di Halloween potrebbe trasformarsi in un grande evento a tema. Tra i cunicoli altri tre metri e mezzo fatti di piante e foglie di granturco, al calar della sera, verrà organizzata una serata speciale. Da brividi. Ancora è tutto da preparare e anche in quasto caso, a fine ottobre, molto dipenderà dalla natura, dai suoi tempi e dai suoi ritmi, a seconda del meteo. "Abbiamo pensato a un allestimento tematico con comparse in costume, lucine ed elementi scenografici" annuncia il titolare dell'attività. "Quello di domenica sarà un test: vogliamo vedere quante persone sono interessate e potranno venire a farci visita". L'Azienda Agricola Foppa, da sempre a Vimercate, su una superficie di 800mila metriquadrati di terreno coltiva e produce la biancona, la rinomata patata di Oreno, e ortaggi.

Le informazioni

Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di indossare scarpe e abbigliamento comodo per qualche ora di relax a contatto con la nostra agricoltura (sconsigliati passeggini). Apertura dalle 15 con ultimo ingresso alle 18. L’ingresso costa 5 euro (è invece gratuito per i bambini under 5). Per chi acquista un sacco di patate ci sarà un ingresso omaggio. L’azienda Agrifoppa si trova in via Cascina Foppa 33.