Entra con una pistola nel negozio in Brianza: le immagini della rapina e l'arresto

La rapina, la fuga e poi l'arresto. Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Desio dopo un colpo al Tigotà di Muggiò, lo scorso 13 gennaio. Da qualche tempo i militari stavano monitorando le attività della zona, tra cui appunto i punti vendita Tigotà finiti nel mirino di malviventi che in poche settimane sono riusciti a prelevare dalle casse dei negozi seimila euro con sette diversi colpi tra Desio, Paderno Dugnano, Senago, Garbagnate Milanese, Milano, Nova Milanese e per ultimo a Muggiò.

In manette sono finiti un 50enne pluripregiudicato, residente nel milanese, già noto alle forze dell’ordine per aver assestato altri colpi negli anni precedenti e aver puntato un cacciavite alla gola di una donna incinta di otto mesi mentre rapinava una banca, e il suo complice 42enne, brianzolo. Entrambi sono risultati percettori del reddito di cittadinanza.

La rapina e l'arresto

Lo scorso 13 gennaio fuori dal Tigotà di Muggiò i carabinieri hanno notato una Smart, l’auto sospettata e monitorata durante l’indagine. E proprio in quel momento i rapinatori, ignari di essere tenuti sotto controllo, erano entrati in azione. Mentre uno dei due uomini è rimasto a bordo, con il motore acceso, l’altro in pochi istanti, con un cappellino in testa per camuffarsi, è entrato nel negozio e ha puntato una pistola giocattolo ma priva di tappo rosso contro la cassiera, minacciandola per farsi consegnare l’incasso.

Quando ha avuto i soldi in mano, è scappato via. Mentre credevano di averla fatta franca, i due rapinatori sono stati fermati dai carabinieri, a Cinisello Balsamo. Un valido supporto alle indagini le hanno fornite le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali situati nelle vicinanze e le testimonianze rese dalle vittime. Per terrorizzare la cassiera, una 19enne di Carate Brianza, il malvivente avrebbe pronunciato diverse minacce: "Dammi i soldi o sparo". E ancora: "Ti ammazzo".