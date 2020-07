Calci, pugni, bottigliate e cinghiate: rissa in piazza tra ragazzi a Lissone

Lite in piazza tra giovanissimi a Lissone: cinghiate, cocci di bottiglia e perfino una scimitarra. Nella serata di mercoledì 22 luglio a Lissone, in piazza Papa Giovanni XXIII, davanti alla Chiesa, sono intervenuti anche i carabinieri.

Una pattuglia dell'Arma è giunta in piazza pochi minuti prima delle 23 quando la situazione sembrava essere ormai fuori controllo. Secondo quanto ricostruito, i giovani avrebbero iniziato a discutere animatamente per motivi rimasti al momento ignoti e poi la lite si sarebbe fatta più violenta, passando alle mani. Sul posto è giunta anche una ambulanza del 118 che fortunatamente non è stata impegnata a soccorrere nessuno perchè all'arrivo della pattuglia dell'Arma i ragazzi si sono allontanati, lasciando a terra, in piazza, una scimitarra che è stata posta sotto sequestro dai carabinieri.