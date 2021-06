Sente rumori strani in casa e scopre "inquilino" misterioso: scoiattolo salvato dai pompieri

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ha sentito dei rumori insoliti provenienti dai condotti dell'abitazione e si è insospettito. E ha capito subito che in casa probabilmente c'era un ospite "misterioso". E domenica mattina in un appartamento di Biassono sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato l'insolito inquilino che si era infilato all'interno del condotto della canna fumaria dell'abitazione di via Da Giussano. Si trattava di uno scoiattolo.

Per oltre un'ora i pompieri del comando provinciale di Monza e Brianza giunti con un'autopompa da Lissone hanno lavorato per recuperare l'animale. Lo scoiattolino alla fine è stato liberato nel giardino.