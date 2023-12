"Pedemontana non è così green come dicono", il sindaco di Vimercate contro l'avanzata delle tratte

Francesco Cereda, sindaco di Vimercate, è perplesso di fronte alla presentazione di Pedemontana come un’autostrada green. Quell’idea di sostenibilità (ambientale,economica e sociale) più volte ribadita nel corso della conferenza stampa di presentazione delle tratte B2 e C che si è tenuta a Meda in Villa Antona Traversi nella mattinata di venerdì 15 dicembre proprio non lo convince.

Anche perché Cereda è stato il sindaco capofila della “protesta” dei primi cittadini della futura Tratta D Breve, quella che attraverserà il Vimercatese e che solo con la sua realizzazione completerà effettivamente il progetto di Pedemontana. “Pedemontana non è così tanto green come vorrebbero venderla - ha dichiarato Francesco Cereda a MonzaToday -. In realtà lo potrebbe diventare se ascoltassero le richieste del territorio. Se ci avessero ascoltato sicuramente avrebbero ridotto l’impatto che l’autostrada avrà sul territorio”.

Intanto per quanto riguarda la Tratta D Breve Cereda e gli altri sindaci coinvolti nel progetto sono in attese di ricevere a breve l'esito della Conferenza dei Servizi che è ancora in corso. "Poi valuteremo il da farsi, in questo momento è difficile prevederlo". Ma non ha nascosto l'intenzione, qualora ci saranno le condizioni, di intraprendere anche un percorso legale. La preoccupazione è forte: un territorio che verrà certamente intaccato da questa grande infrastruttura che dovrebbe rivoluzionare il traffico di persone e imprese del territorio. La paura è anche per l'impatto sul Parco PANE. "Subirà un grande cambiamento paesaggistico", ha aggiunto.