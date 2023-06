"Il Parco non è nostro: fate 2 minuti a piedi e buttate la vostra immondizia nei cestini"

Lo sfogo di Andrea Arquà, brianzolo diventato famoso per i video su Youtube delle sue esperienze di vacanze in camper in mezzo alla natura

"Questo quello che trovi al mattino al Parco". Così inizia il video, diventato ben presto virale, pubblicato da Andrea Arquà sul suo profilo Facebook. Un minuto e mezzo di immagini di degrado e resti di cene abbandonate sui prati che il brianzolo - salito alla ribalta delle cronache nazionali per i video dei suoi viaggi in camper in giro per l'Italia e il mondo con la famiglia e i due cani nel pieno rispetto della natura - ha condiviso.

Andrea Arquà, 47 anni, nella mattinata di venerdì 30 giugno è andato al Parco (zona ingresso Autodromo) per la consueta passeggiata con i suoi cani. Quando si è trovato di fronte a quello scenario, altrettanto consueto, ma al quale non è possibile farci l'abitudine.

"Complimenti per la civiltà - ha continuato -. Non sono certo qui a fare la morale, ma non ci vuole tanto a raccogliere i vostri avanzi". Arquà non si gira dall'altra parte ma raccoglie l'immondizia e poi getta tutto nel primo cestino che trova. "Il Parco è pieno di cestini, soprattutto in questa zona - conclude . Il mondo va avanti con le nostre piccole azioni. La terra che calpestiamo non è nostra: qui siamo ospiti. Facciamo in modo di preservare questo luogo meraviglioso".

Non è una novità la maleducazione di chi getta al Parco, o comunque nei luoghi pubblici, i rifiuti di una serata tra amici. Al Parco della Boscherona il problema è (da anni) all'ordine del giorno con costanti segnalazioni e richieste di interventi da parte del gruppo Controllo di Vicinato. Ma accanto al problema di chi abbandona c'è anche il problema di cestini che spesso non vengono puntualmente svuotati come aveva segnalato una mamma alcuni mesi fa alla redazione di MonzaToday.