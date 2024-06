Il volo della colomba con le acrobazie nel vuoto da un pallone aerostato sul Duomo | VIDEO

Leggera, delicata, elegante. Ha volteggiato con acrobazie aeree da un pallone aerostato che si è mosso sopra le teste degli spettatori, salendo in volo fino a raggiungere quasi le guglie del Duomo. Quella cattedrale che, come narra la leggenda, fu proprio una colomba apparsa in sogno a Teodolinda a suggerire alla regina di edificare proprio in quel luogo. Un finale che, come sempre, ha lasciato tutti incantati: uno spettacolo che tra volteggi, acrobazie ed effetti speciali, ha riportato Monza indietro nei secoli, rivivendo tappe salienti della sua storia in occasione della 43esima edizione della Rievocazione Storica ideata dalla signora Ghi Meregalli che più di quarant'anni custodice la memoria storica della città.