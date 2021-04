La lite e la coltellata al petto che quasi uccide un uomo in un parcheggio a Desio

Da una lite banale in un parcheggio per l'acquisto di un'auto al tentato omicidio, con un'arma che sfiora il cuore di un uomo e lo colpisce al petto.

I carabinieri della compagnia di Desio in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Monza hanno arrestato un 31enne di origini moldave residente in città.

I fatti risalgono allo scorso ottobre quando sei persone si erano date appuntamento fuori da un supermercato di via Volta, all'orario di chiusura. Dalle parole si passa alle mani e poi spunta un coltello. E mentre gli ultimi clienti si affrettano tra le corsie e le casse del negozio per terminare gli acquisti, fuori un uomo di 37 anni viene colpito al petto con una coltellata che gli sfiora il cuore e gli perfora la vena polmonare. Il gruppo si divide e si allontana e mentre la vittima viene lasciata in Pronto Soccorso dove i medici grazie a una lunga e delicata operazione gli salveranno la vita, l'aggressore fugge ma viene immortalato da una telecamera di sicurezza di un bancomat. E in mano, mentre si guarda alle spalle, ha ancora l'arma.

I carabinieri, dopo aver acquisito tutte le riprese delle telecamere della zona, riescono a individuare i partecipanti alla lite: tutti cittadini moldavi che risultano gravitanti in Brianza. Attorno a quanto successo quella sera però si alza un muro di omertà e nessuno sembra voler dire la verità. La versione iniziale e concordata è per tutti la stessa: uno sconosciuto che senza motivazioni avrebbe aggredito un loro amico. E la vittima, dopo essersi svegliata dal coma, dichiara addirittura di essersi ridotto in quelle condizioni da solo, cadendo dalla bici.

A dare una svolta alle indagini è stato il frame di un video immortalato dalle telecamere di sicurezza posizionate sopra un bancomat nelle immediate vicinanze che hanno ripreso la fuga dell'aggressore con ancora in mano un'arma. Al termine delle indagini, la Procura di Monza ha avanzato la richiesta di una misura cautelare al GIP del Tribunale di Monza che ha emesso un mandato di arresto nei confronti del 31enne. L’uomo - pregiudicato, domiciliato a Desio, si trova ora in carcere a Monza in attesa di essere interrogato.