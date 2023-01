Il monzese che sfreccia con gli sci a 92km/h per le strade di Milano

Ha preso un paio di sci da freestyle e li ha distrutti completamente "sciando" sulle strade di Milano (dove ha detto di aver raggiunto la folle velocità di 92Km/h). Protagonista del fatto: Torquato Testa, 28 anni, atleta professionista di mountainbike specializzato nello slopestyle. Il video è stato registrato nel mese di dicembre 2022 ed è stato pubblicato nella giornata di lunedì 16 gennaio.

"L'idea era quella di far fuori un paio di vecchi sci sciando in luoghi non convenzionali", ha detto interpellato da MilanoToday. "All'inizio abbiamo preso le misure sulla scalinata della collina dei Ciliegi (in zona Bicocca), volevo capire come reagivano gli sci su un terreno che non fosse la neve, poi ci abbiamo preso un po' la mano e sono finito trainato da Paki (un altro youtuber, ndr) per le strade di Pioltello".

Gli sci, comunque hanno retto fino alla prova con l'asfalto: "Mi aspettavo che cedessero molto prima - ha incalzato Testa -. Dopo la discesa sulla scalinata ho mangiato un po' le lamine ma la struttura dello sci era ancora integra. Hanno invece ceduto quando abbiamo iniziato a sciare sull'asfalto, ma anche in quel caso abbiamo impiegato un bel po', abbiamo rifatto quella scena almeno 10-12 volte. Sono sci che si sono rivelati ultra resistenti".

Chi è Torquato Testa

Torquato Testa, 28 anni, è un atleta di mountainbike professionista di Monza; gareggia nel campionato del mondo di freeride (Fmb world tour) nella categoria slopestyle. Detto in parole molto semplici? Fa maxi acrobazie con una bicicletta.

Nella vita, inoltre, gestisce un bikepark a Monza (il Monza pizza bikepark) e racconta la sua vita sul suo canale Youtube.