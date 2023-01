La truffa del copriletto in piazza, donna deruba nonnina sotto le telecamere

Una truffatrice è stata individuata e denunciata dai carabinieri a Villasanta dopo che lo scorso dicembre, alla vigilia di Natale, aveva derubato un'anziana di 89 anni, fingendo di essere una ex collega della nipote. La donna, sessant'anni, originaria della bergamasca e con precedenti contro il patrimonio, è stata indagata per truffa dopo essere stata riconosciuta grazie ai fotogrammi delle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza del comune che mostrano il momento dell'incontro tra le due donne e poi il tragitto fino a casa e la fuga della truffatrice a bordo di un'auto.

La vittima è stata avvicinata dalla signora in piazza Martiri della Libertà, sotto l'occhio elettronico delle telecamere. La nonnina, 89 anni, era appena uscita da un supermercato e la truffatrice, presentandosi come una ex collega della nipote, di cui citava nome e professione, l'ha avvicinata e salutata affettuosamente. Dopo qualche ulteriore minuto di conversazione la donna si è offerta di portarle la spesa con la scusa di doverle consegnare un pregiato copriletto che le era stato ordinato dalla nipote.

Una volta a casa della pensionata, la sessantenne chiedeva il pagamento per la consegna del copriletto richiesto dalla nipote, ottenendo 200 euro in contanti. Nel consegnare i soldi l’anziana mostrava l’intera somma di denaro in suo possesso, pari a 900 euro che, con ulteriori raggiri, la truffatrice riusciva a portare via, approfittando di un momento di distrazione della proprietaria di casa.