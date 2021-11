Non solo il cervo, ma anche daini in giro per la Brianza

Era impegnato nella ricerca notturna di un gattino quando, improvvisamente, si è imbattuto in uno spettacolo da lasciare a bocca aperta.

Quattro daini stavano attraversando i campi indisturbati. Uno, con problemi di deambulazione, era in testa al gruppo. Tranquilli, certi che l'oscurità li avrebbe protetti da possibili malintenzionati.

Lontano qualche decina di metri, però, c'era qualcuno ad osservarli: era Said Beid il pet detective brianzolo. L'avvistamento risale a quattro sere fa, lungo i campi che da Lesmo conducono a Correzzana.

"Stavo utilizzando il visore termico, nella speranza di ritrovare un gattino che i proprietari cercavano disperatamente, quando mi sono imbattuto in questo meraviglioso spettacolo. Quattro daini che correvano lungo i campi. Io fermo, in silenzio. Tutt'attorno nessun rumore e loro che si muovevano agilmente bella natura brianzola".

A guidare il branco un esemplare con problemi di deambulazione, forse vittima di qualche cacciatore. "Certamente ritornerò presto in quella zona per poter aiutare quel daino che, purtroppo, zoppicava. Non è la prima volta che mi imbatto in animali feriti e che riesco a mettere in salvo e a far curare, rimettendoli poi nel loro ambiente naturale". Nei giorni scorsi era stato avvistato un cervo nel Parco di Monza.

Il video di Said Beid