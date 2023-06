"Vogliamo vincere lo scudetto", l'ultimo sogno di Berlusconi

Le tappe salienti del sogno di portare il Monza in serie A realizzato da Sivio Berlusconi e il commosso messaggio di addio della squadra biancorossa

Silvio Berlusconi bambino, sorridente. In una foto bianco e nero. Nero come lo sfondo dello stemma del suo Monza, la squadra che ha acquistato e con cui ha conquistato il sogno della serie A. Ma anche pezzi di vita e di

"Grazie di tutto, Presidente". Una frase breve ma che rappresenta un legame indissolubile e una lunga storia fatta di traguardi, battaglie e successi. "Chi ci crede, combatte. Chi ci crede supera tutti gli ostacoli": sono le parole del patron del Monza che accompagnano le immagini che sono anche pezzi di vita tra carriera, battaglie e conquiste. Anche calcistiche. "Chi ci crede, vince".

E il Monza insieme a Silvio Berlusconi ha vinto. Ha vinto e ha conquistato il sogno della serie A. "Un Monza in cui noi crediamo" aveva detto in una delle ultime occasioni pubbliche. E dopo un sogno realizzato ce n'era sempre un altro, più grande da conquistare. "Vogliamo vincere lo scudetto" aveva azzardato, con un sorriso che sulle labbra dell'ex presidente del consiglio spareva sempre essere una promessa. Un sogno che adesso è tutto da inseguire. E far volare alto.