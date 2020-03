"Ancora troppe persone si spostano", movimenti tracciati con le celle telefoniche

Ancora troppi spostamenti che oggi - purtroppo- rappresentano tante, troppe, occasioni di contagio. Nonostante dopo l'introduzione delle nuove misure del governo per limitare la diffusione del contagio da Covid-19 i movimenti degli italiani - e soprattutto dei cittadini lombardi - si siano drasticamente ridotti, c'è ancora molto da fare. A ribadire la necessità di rimanere a casa è stato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala che ha mostrato i dati dei movimenti registrati negli ultimi giorno rilevati anche grazie al monitoraggio delle celle telefoniche.

"Con l'aiuto delle compagnie telefoniche, abbiamo potuto verificare gli spostamenti dei lombardi, in questi giorni di emergenza coronavirus. In base ai movimenti tracciati attraverso il monitoraggio delle celle telefoniche risulta, in base alle prime stime che dal 20 febbraio ad oggi il calo dei movimenti è stato del 60%. Ci sono ancora troppe persone che si spostano, corrispondenti al 40% del totale: il consiglio è e resta di rimanere a casa".

FOTO - Il grafico con i primi dati forniti dai gestori di telefonia mobile

Coronavirus, l'ultimo bilancio

Purtroppo non si ferma l'avanzata dell'infezione da Covid-19 in Lombardia. Martedì pomeriggio, durante la conferenza stampa di aggiornamento sull'emergenza sanitaria causata dal coronavirus, l'assessore Giulio Gallera ha comunicato che il numero dei contagi è salito a 16.220: oltre 1500 persone contagiate in più in un giorno. Numeri in continua crescita purtroppo anche per quanto riguarda i decessi che sono ora 1.640 (+220 in un giorno). 4.265 persone si trovano in isolamento, a casa, mentre 879 persone positive sono ricoverate in terapia intensiva. 6953 sono i pazienti in degenza in ospedale. Contestualmente cresce anche il numero delle persone guarite dal virus: 2.485.

Nella giornata di martedì 17 marzo a Monza e Brianza il numero dei casi di positività al coronavirus risultano 376, con un incremento di trenta contagi in un giorno. Nella giornata di martedì 17 marzo La provincia più colpita dal Coronavirus è ancora Bergamo (3993 casi), seguono Brescia (3300 casi) e Milano (2326). Successivamente ci sono Cremona (2073), Lodi (1418), Pavia (884), Mantova (465), Lecco (440), Monza e Brianza (376), Como (256), Varese (234) e Sondrio (74).