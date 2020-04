Coronavirus, mascherine gratis in Brianza e nelle farmacie: "Non ci sono ancora"

Duecentocinquantamila mascherine messe a disposizione gratuitamente da Regione Lombardia per i cittadini di Monza e Brianza. Una fornitura che fa parte del lotto di tre milioni e trecentomila pezzi annunciata domenica nel tardo pomeriggio durante la consueta conferenza per tracciare un bilancio sui numeri dell'emergenza Covid-19 sul territorio. I dispositivi - che dovrebbero essere distribuiti ai cittadini fragili e impossibilitati a procurarsele diversamente, attraverso le farmacie, i negozi di vicinato, le edicole e fuori da banche o poste - non sono ancora disponibili. Almeno a Monza e in Brianza.

Dopo l'annuncio della fornitura e della distribuzione da parte di Regione Lombardia i sindaci della Brianza, incalzati dalle domande dei cittadini interessati a reperire il materiale, hanno voluto fare alcune precisazioni.

"E' assolutamente inutile uscire di casa oggi per andare in farmacia o venire in Comune (che è chiuso, come sapete) a cercare le mascherine annunciate ieri da Regione Lombardia" ha scritto ai concittadini il sindaco di Brugherio Marco Troiano. "Intanto chiariamoci: ne arriveranno in tutta la Brianza circa 250.000, a fronte di 870.000 abitanti. Al momento non sono arrivate ancora indicazioni su quante ne arriveranno per ogni Comune, quando arriveranno e come dovranno essere distribuite. E, come vedete dal secondo post della foto, neanche le farmacie le hanno ancora ricevute.Quindi, ancora una volta, la sola cosa da fare è stare a casa. Vi informeremo, quando dalle parole di ieri si passerà ai fatti, su quante ne abbiamo ricevute e come ci muoveremo per la loro distribuzione".

Dello stesso avviso anche i primi cittadini di altri comuni brianzoli che sono intervenuti sulla questione.

Federfarma: "Mascherine non prima di fine settimana"

Anche le trecentomila mascherine che, grazie a un accordo sottoscritto da Regione Lombardia con Federfarma, verranno consegnate nelle farmacie di tutto il territorio regionale non sono ancora pronte per essere distribuite gratuitamente ai cittadini. A specificarlo è una nota diffusa da Federfarma e condivisa da alcuni amministratori locali per spiegare la situazione ai concittadini e invitarli a non affollare le farmacie alla ricerca dei dispositivi.

"In relazione alle voci diffuse oggi dell'imminente distribuzione di mascherine nelle farmacie, si precisa che le stesse saranno disponibili in farmacia non prima di fine settimana prossima. Regione Lombardia comunicherà a breve i criteri che permetteranno la distribuzione ai cittadini" si legge nella nota della Federazione degli Ordini della Lombardia, Conferservizi e Federfarma Lombardia datata domenica 5 aprile.

Mascherine non sono "gadget": appello alla responsabilità

"La Protezione civile si è subito attivata per offrire un aiuto per quelle persone che sono in difficoltà a reperire le mascherine o impossibilitati a muoversi. Abbiamo messo a punto un piano operativo per una iniziale e capillare distribuzione di mascherine a livello territoriale" ha spiegato l'assessore regionale Pietro Foroni.

"Non è un gadget da ritirare ma uno strumento di utilità pubblica" ha messo in guardia lo stesso assessori Foroni, esortando i lombardi al senso di responsabilità per fare in modo che le dotazioni raggiungano veramente i soggetti bisognosi e fragili e non chi già ne è fornito o può reperirle in maniera alternativa. Da domenica 5 aprile, sulla base della nuova ordinanza emessa da Regione Lombardia, per chi esce di casa è obbligatorio coprire naso e bocca con una mascherina o in assenza di questa con sciarpa o foulard.

Mascherine, quante in ogni provincia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.