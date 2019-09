Ville aperte in Brianza, già 3mila prenotazioni: si preannuncia edizione da record

Sono già 3000 le prenotazioni arrivate a pochi giorni dall’apertura della 17esima edizione di “Ville Aperte in Brianza”: 1200 in più dello scorso anno.

La manifestazione, che propone visite guidate alla riscoperta del sorprendente patrimonio culturale della Brianza, presenta una edizione ricca di novità, progetti speciali ed itinerari tematici con focus su “Leonardo, l’acqua e la Brianza” per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.

Per il fine settimana del 14 e 15 settembre sono previste quarantatré aperture, i tre itinerari i quattro progetti speciali, che hanno come protagonisti siti pubblici e privati. Visitabili ville, palazzi, parchi e giardini, chiese e musei distribuiti nei territori monzesi, comaschi e lecchesi, unitamente a quelli del nord di Milano e per il secondo anno consecutivo della provincia di Varese.