Metropolitana M5 da Milano fino a Monza: un altro passo fondamentale è stato fatto

Metropolitana M5 fino a Monza: un altro passo avanti è stato fatto nella giornata di lunedì. La Giunta regionale ha approvato, infatti, una delibera proposta dall'assessore ai Trasporti e infrastrutture, Claudia Terzi, in merito allo schema di convenzione tra Regione Lombardia, Ministero dei Trasporti e Comune di Milano che regola il cofinanziamento statale per il prolungamento della linea metropolitana M5 a Monza (tutte le fermate).

I finanziamenti per la metro fino a Monza

Si tratta di un'opera da 1265 milioni di euro, di cui 900 milioni arriveranno dallo Stato, 283 milioni dalla Regione Lombardia, 37 milioni dal Comune di Milano, 4,5 milioni dal Comune di Sesto San Giovanni, 13 milioni dal Comune di Cinisello Balsamo, 27,5 milioni dal Comune di Monza.

Metro fino a Monza, dalla Regione 283 milioni

"Come Regione - ha spiegato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana - abbiamo stanziato 283 milioni perché, terza città lombarda per popolazione, con tutti i benefici che ne conseguono per le città a nord del capoluogo lombardo sull'asse di collegamento con la Brianza".

"Abbiamo provveduto in tempi rapidi - ha aggiunto l'assessore Terzi - a effettuare questo passaggio necessario per l'erogazione del contributo statale. Tutto deve procedere celermente, monitoreremo l'iter con attenzione. Ogni attore in campo deve fare la sua parte affinché il territorio possa usufruire il prima possibile di un'infrastruttura fondamentale".

I nodi di scambio con la M1 a Bettola e con Fs a Monza

"Saranno realizzati fra l'altro - ha proseguito Claudia Maria Terzi - due importanti nodi d'interscambio modale, rispettivamente al futuro capolinea della M1 a Cinisello-Monza ('Bettola') e a Monza FS con la rete ferroviaria, consentendo inoltre collegamenti rapidi con i principali poli d'attrazione di Monza come il centro storico, parco e Villa Reale, Ospedale San Gerardo e Polo Istituzionale. Andiamo avanti".

"La Metropolitana a Monza è una risposta concreta che il territorio brianzolo attendeva da tempo" ha commentato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese.

Meno traffico e migliore qualità della vita

"La linea 5 della metropolitana - ha proseguito Sala - è di fondamentale importanza anche per decongestionare il traffico automobilistico che ogni giorno intasa le nostre strade. Regione Lombardia è da sempre in prima linea per la realizzazione di infrastrutture che migliorano la qualità della vita dei cittadini e con la metropolitana a Monza la Brianza si potrà collegare ancor più frequentemente con Milano".