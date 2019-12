Riapre a Monza il cinema Capitol, cinque nuove sale e una "on demand" in arrivo

Cinque nuove sale cinematografiche e una speciale saletta on demand in arrivo per poter guardare un film e abbinare proposte di ristorazione per pochi ospiti. In via Pennati ha riaperto le porte alla città il Capitol, la sala cinematografica gestita da Anteo.

L'inaugurazione venerdì 6 dicembre ha richiamato tantissimi cittadini e alla cerimonia ufficiale insieme al sindaco di Monza Dario Allevi e all'assessore alla Cultura Massimiliano Longo erano presenti anche gli attori Claudio Bisio, Aldo Baglio e Silvana Fallisi. Per un intero weekend - in occasione della riapertura e della presentazione degli spazi al pubblico - le proiezioni dei film in cartellone erano gratuite (su prenotazione) e sono stati tantissimi i monzesi che hanno approfittato dell'iniziativa.

(L'inaugurazione/Foto Sindaco Allevi)

Il nuovo Cinema Capitol

Ognuna delle cinque sale è dedicata a una personalità celebre del grande schermo. “Vogliamo iniziare questa nuova avventura fissando negli occhi e nella memoria i nomi di alcuni dei protagonisti e testimoni del nostro tempo: Massimo Troisi, Carlo Mazzacurati, Vittorio Mezzogiorno, Valentina Cortese e Alida Valli. Personalità che rappresentano la poliedricità di Capitol Anteo spazioCinema e di ciò che sarà la sua attività. Non solo persone di cinema, dunque, ma “del mondo”. Questa pulsione è al centro della filosofia di Anteo: una realtà che vuole essere cinema ma anche mondo. L’idea che si intende sostenere, partendo dall’esperienza di 40 anni di attività, è quella di un cinema che fa parte del tessuto sociale, mantenendo inalterate la qualità dell’offerta culturale e dei servizi” spiegano da Anteo Spa.

A inizio anno sarà pronta a che la saletta on demand, una piccola area dove organizzare la proiezione di un film per piccoli gruppi accompagnando una scelta di ristorazione.